Victor Wembanyama, star française de la NBA est aussi la future star d'un nouveau dessin animé. Le groupe TF1 a annoncé hier le lancement d'une fiction de 26 épisodes dont le personnage principal, baptisé Victor, s'inspire du joueur de basket français. Cette série s’appellera Alien Dunk. Victor va s’associer à un groupe d’extraterrestres pour participer à la Starball League – une version intergalactique du basket - ball - afin de préserver la paix dans l’univers.

Des aventures incroyables mêlant action, sport et science-fiction, dans un univers riche et passionnant selon le groupe TF1