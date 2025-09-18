Victor Wembanyama, futur star d'un dessin animé !
C'est le groupe TF1 qui annonce la diffusion prochaine d'un dessin animé dont le personnage principal s'inspire de la star de NBA
Vicvtor Wembanyama
Crédit : Frenchieinportland
Victor Wembanyama, star française de la NBA est aussi la future star d'un nouveau dessin animé. Le groupe TF1 a annoncé hier le lancement d'une fiction de 26 épisodes dont le personnage principal, baptisé Victor, s'inspire du joueur de basket français. Cette série s’appellera Alien Dunk. Victor va s’associer à un groupe d’extraterrestres pour participer à la Starball League – une version intergalactique du basket - ball - afin de préserver la paix dans l’univers.
Des aventures incroyables mêlant action, sport et science-fiction, dans un univers riche et passionnant selon le groupe TF1