Victoria et David Beckham

C'est la rumeur qui n'en finit plus d'agiter le net : Victoria et David Beckham seraient sur le point de divorcer ? Alors que tous les deux semblaient très heureux ces derniers mois, les internautes craignent désormais que leur couple ne touche à sa fin. En cause ? Un geste de l'ancienne Spice Girls qui n'est pas passé inaperçu !

Victoria aurait en effet retiré l'un de ses tatouages au poignet, représentant les initiales de son mari, "DB" dans une écriture stylisée. Un acte qui n'est pas passé inaperçu. l'équipe de la styliste a toutefois rapidement démenti tout problème entre eux. Elle a selon eux simplement voulu enlever quelque tatouages.