Vide dressing enfants et adultes

Le Handball Club de Wintzenheim organise un vide dressing enfants et adultes à la Halle des fêtes de Wintzenheim !  📅 Le samedi 13 septembre De 8h30 à 14h  📅 Le dimanche 14 septembre De 8h30 à 14h N’hésitez pas à y participer en tant qu’exposant ou visiteur : 👉 12€/table, 20€ si présence samedi et dimanche 🖋  Inscription :  Email : hbcw.animation@gmail.com  Tél : 07 88 91 89 47   Entrée libre  Petite restauration et buvette

Lieu
68920 WINTZENHEIM
Date

du 13 septembre 2025 à 8h30

au 14 septembre 2025 à 14h00