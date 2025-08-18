Vide dressing enfants et adultes
Le Handball Club de Wintzenheim organise un vide dressing enfants et adultes à la Halle des fêtes de Wintzenheim ! 📅 Le samedi 13 septembre De 8h30 à 14h 📅 Le dimanche 14 septembre De 8h30 à 14h N’hésitez pas à y participer en tant qu’exposant ou visiteur : 👉 12€/table, 20€ si présence samedi et dimanche 🖋 Inscription : Email : hbcw.animation@gmail.com Tél : 07 88 91 89 47 Entrée libre Petite restauration et buvette
Lieu
68920 WINTZENHEIM
Date
du 13 septembre 2025 à 8h30
au 14 septembre 2025 à 14h00