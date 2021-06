Vin Diesel a annoncé dans une interview que la saga Fast and Furious allait bientôt se terminer. Le studio Universal Pictures serait en train de travailler sur une fin en deux parties avec deux films qui sortirait en 2023 et 2024 soit 23 ans après le premier film de la saga sorti en 2001. A savoir que Fast and Furious 9, repoussé plusieurs fois à cause de la Covid, sortira le 14 Juillet au cinéma.