Que l’actrice Virginie Efira figure au casting, d’une série, d’un film ou même d’un téléfilm, c’est courant. Elle tourne beaucoup. Ce qui est intéressant cette fois c’est qu’elle va partager l’affiche de cette série avec son compagnon : Niels Schneider. Et c’est une première pour eux depuis qu’ils sont en couple !

Virginie Efira et Niels Schneider vont jouer ensemble dans un thriller psychologique annoncé par Disney+. Une série, intitulée "Solange" (titre provisoire). Cette série mettra en scène une animatrice de télévision très populaire interprétée par Virginie Efira et un journaliste joué par Niels Schneider, dont les accusations contre elle déclenchent une tempête médiatique.Une série attendue pour 2027 surl aplatefrome Disney +.

Pour rappel, Virginie Efira et Niels Schneider se sont rencontrés sur le tournage d'"Un amour ipossibe" en 2017. Ils n'avaient plus tourné ensembe depuis.