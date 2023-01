Le premier grand projet est un documentaire sur sa vie. Eton parle de sa vie d artiste, sa vie de femme, sa vie de mere. Un projet vraiment très personnel.

Et puis autre annonce : la chanteuse sortira un nouvel album en solo. Son 8eme album qui sera selon ses propres mots le meilleur de sa carrière. Un album incroyable avec des artistes incroyables. Et si elle compte mettre autant d'énergie et de talent. C'est parce qu' elle explique qu' il sera sans doute le dernier de sa carrière.

"J'ai une famille, j'avance en âge, et j'ai envie de voir mes enfants grandir." a-t-elle expliqué.