Une page se tourne pour la chanteuse Vitaa ! À la fin de son concert à Lyon ce week end, la chanteuse a annoncé à ses fans qu'elle allait mettre en pause sa carrière dans la musique à l'issue de sa tournée. Elle souhaite se retirer un peu de la lumière dit elle. Vitaa n'a pas précisé la durée de ce break.

Mais avant cela, l'artiste de 42 ans doit clôturer sa tournée avec trois derniers spectacles à la Seine Musicale à Paris, les 28, 29 et 30 novembre prochains.