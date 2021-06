Crédit: WHATS UP 68

WHATS UP 68

MULHOUSE : La ville vous propose d’adopter deux poules à travers l’opération “J’adopte des poules”. Le but est de réduire les déchets organiques des foyers grâce aux poules. Pour adopter ces poules, il faut avant tout vivre dans l’agglomération Mulhousienne et avoir un jardin assez grand. Si vous êtes intéressés vous retrouvez toutes les infos et les modalités d’adoptions sur le site mulhouse-alsace.fr

COLMAR : La ville de Colmar vous propose de participer à l’atelier "Stop aux crises, un autre regard sur nos enfants". Des intervenants vous proposeront des solutions concrètes pour décoder et calmer les agissements de vos enfants. La réunion aura lieu samedi au Centre Europe de Colmar sur inscription et payant : 15€ la séance. Pour y participer, il faut vous rapprocher du centre socio culturel de Colmar par mail au centre.sococulturel@colmar.fr ou par téléphone 03 89 30 49 09.

SUNDGAU : L’association Sundgo découverte situé à Ueberstrass vous propose des balades en quad le temps d’une journée, en famille ou entre amis. Au programme : visite d’église romane de Feldbach ou encore dégustation à la Ferme du Grumbach à Durlinsdorf. Informations et réservation sur le site sundgodecouverte.fr.