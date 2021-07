WINTZENHEIM : Le château du Hohlandsbourg propose désormais son évènement d'été “A la conquête de l’Ouest Américain”. Pour l’occasion, de nombreuses animations sont organisées jusqu’au 22 août. Au programme, des spectacles, des jeux et des ateliers pour découvrir la vie au Far Est au 19ème Siècle. Informations et réservations sur le site chateau-holandsbourg.com.

COLMAR : Vendredi à 18h30, le racing club de Strasbourg Alsace affrontera le FC Bâle pour un match de gala au Colmar Stadium. Pour y accéder, le pass sanitaire est obligatoire. Les prix de la billetterie vont de 5 à 15€, vous pouvez déjà prendre vos billets sur le site sr-colmar.fr.

GUNSBACH : Le 25 Juillet, le club de Foot de l’Union Sportive de Gunsbach organise son marché aux puces aux abords du stade de 7h à 18h. Vous pouvez y participer en tant qu’exposant : le prix de l’emplacement est à 12€ les 5m. Vous pouvez dores et déjà le réserver par téléphone : 06 34 55 57 59 ou mail : ​​gunsbach.us@alsace.lgef.fr.