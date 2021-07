MULHOUSE : Les inscriptions à l’Université de Haute Alsace sont désormais ouvertes. Elles se font directement sur internet donc il n’y a plus besoin de se déplacer sur le campus pour s’inscrire. Vous pouvez remplir vos dossiers et payer les droits d’inscription directement via le site inscriptions.uha.fr.

MICHELBACH : Rendez-vous dès 18h du côté de la réserve naturelle régionale du plan d’eau de Michelbach pour un escape game familial appelé “Opération Castor”. Un escape game insolite en pleine nature qui mélange réflexion, défi et jeux participatifs. C’est gratuit mais sur inscription par téléphone : 03 89 37 96 20 ou mail : thann@hautes-vosges-alsace.fr.

MULHOUSE : Edouard Philippe, l'ex premier ministre sera aujourd’hui à 17h au Conservatoire de Mulhouse pour une rencontre proposée par la librairie 47 degrés Nord. Il sera accompagné de Gilles Boyer, son ancien conseiller pour présenter leur livre “Impressions et lignes claires”, un témoignage sur l’art de gouverner. Vous pouvez encore réserver votre place pour la rencontre sur le site diffuzia.fr.