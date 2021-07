WITTENHEIM : Aujourd’hui c’est l’ouverture de Climb Up du côté de Wittenheim, une immense salle d’escalade. En tout 160 voies d’escalades accessibles qui vont jusqu’à 14,5m de haut, ouvertes aux débutants comme aux confirmés. Ce soir 19H, Climb Up vous invite à sa soirée de lancement. Au programme : accès gratuit aux murs d’escalade pendant 4 heures, animations et restauration sur place. Les infos complètes sur la page Facebook Climb Up Mulhouse Wittenheim.

LAC BLANC : Go Loisirs, organisateur d’activité au Lac Blanc propose pour les enfants de 8 à 15 ans, des cours collectifs pour apprendre à rouler en VTT en montagne. Les élèves seront classés par tranche d’âge pour les leçons. Ça a lieu tous les jours jusqu’à dimanche entre 14h et 16h45. Toutes les infos d’inscription et les tarifs sur la page Facebook Go Loisirs.

SOULZMATT : Ce jeudi ainsi que le 22 Juillet, le 5 Août et le 12 Août, le Paradis des Sources vous propose de découvrir ou redécouvrir la revue "Celebrity : l’aventure continue” avec un tarif exceptionnel de 20€/personne et 30€ pour deux. Durant la soirée vous pourrez également découvrir le parcours gourmand proposé par le Paradis des Sources à l’arrière de l’établissement. Les informations à retrouver sur le site leparadisdessources.com.