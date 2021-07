MULHOUSE : La ville s’est associée comme chaque année aux Musées de Mulhouse pour créer l’évènement “La Nuit des Mystères” avec une édition spéciale “Back to 80's” cette année et qui aura lieu tout l'été. Le principe, c’est un escape game géant dans une villa entièrement décorée dans le style des années 80 au 2A, rue du Jura à Mulhouse. Les informations et inscriptions sur le site nuitdesmysteres.fr

COLMAR : Rendez-vous au Collis Martis dès 19h pour participer à la Summer Night Mix. Au programme : Ambiance Summer avec des titres des années 80 à nos jours, et tartes flambées pour le repas. Les informations de réservation pour la soirée sur le site collis-martis.fr

MUNSTER : Pour tous les fans d'Inde, rendez vous à l'exposition vente “Les Merveilles de l’Inde”. Elle a lieu jusqu’à dimanche 25 Juillet à la salle de la Laub à Munster. Vous pourrez découvrir des peintures inspirées de l’Inde, des tissus, des pierres naturelles. Le site pour tout renseignements : merabarata.fr