ALSACE : Le parc d'attractions Cigoland rouvre ses portes aujourd'hui, exclusivement pour les personnes ayant un abonnement au parc et demain pour toutes les personnes. Réouverture avec des conditions sanitaires strictes tous les jours de 10h à 18h. Vous retrouvez toutes les infos sur le site de Cigoland.

MULHOUSE : Démarrage aujourd’hui de la fête foraine de Mulhouse Dornach. La fête foraine sera présente jusqu’au 27 Juin sur le parking du stade de l’Ill à Mulhouse. Vous pouvez y accéder tous les jours de 14h à 22h.

ALSACE : Le concept Hangar ventes privées arrive à Wittenheim au 13, rue de Soultz à côté de Ixina et Speedy dès aujourd’hui 10h-20h et tous les jours jusqu’à dimanche. Vous retrouverez des chaussures et du prêt à porter de marque à prix cassé, au maximum 60€. Toutes les infos sur la page Facebook Hangar Vente privées.