HAUT-RHIN : Dans la région Mulhousienne, c'est la réouverture des bassins extérieurs des piscines du centre nautique Ile Napoléon à Rixheim, du centre Aquarhin à Ottmarsheim, du stade nautique à Mulhouse uniquement pour le bassin familial et du plan d’eau de Reiningue. Si vous aviez un abonnement annuel à l’une de ces piscines ou une carte de 10 entrées, leur usage est prolongé de 7 mois. Du côté de Colmar, le stade nautique est ouvert dès aujourd’hui à midi. Seul le bassin olympique extérieur sera accessible. Toutes les infos complètes sur le site mulhouse-alsace.fr et sur colmar.fr

MULHOUSE : La ferme Reymann vous propose à la vente sa variété de fraises et d'asperges fraîches et locales place de la Paix à Mulhouse et sur le parking face à l’entrée du Hasenrain du lundi au samedi de 9h à 18h même les jours fériés et le dimanche de 9h à 13h. Les infos supplémentaires sur la page Facebook mulhouse.fr

CERNAY : Comme à Colmar, la ville vous propose de participer à son concours de maisons fleuries. Pour participer vous pouvez décorez votre balcon, vos fenêtres, votre jardin de plantes et de fleurs. A la clé, des bons d’achats à utiliser dans tous les commerces des vitrines de Cernay. Vous avez jusqu’au 11 Juin pour vous inscrire par mail notamment à l'adresse suivante : cernay@ville-cernay.fr. Vous retrouvez toutes les infos sur le site ville-cernay.fr