MULHOUSE : Cette année, la foire expo de Mulhouse ne peut pas avoir lieu comme d’habitude au Parc Expo. L’évènement est quand même proposé en ligne via le site clickandfoire.fr dès demain et jusqu’au 24 Mai. Vous y retrouverez une sélection d'une dizaine d'exposants de la région qui vous proposent leurs produits, services, nouveautés et promotions. Vous retrouvez également des informations sur les pages Facebook mulhouse.fr et du Parc expo de Mulhouse.

BENNWIHR : Samedi et Dimanche, de 9h à 18h, direction le parc de Schoppenwihr pour participer à la fête nationale des plantes du printemps 2021. Vous retrouverez notamment un immense marché aux plantes. Au total, 91 exposants venus de la France entière présenteront leurs plantes sur ce marché. L’entrée est à 7€. Les informations complètes à retrouver sur le site schoppenwihr.com.

VALLEE DE LA DOLLER : L’office de tourisme de Masevaux et de la vallée de la Doller vous propose plusieurs chasses aux trésors, totalement gratuites, pour découvrir notamment Masevaux, Sentheim ou Burnhaupt-Le-Bas. Pour y participer, il vous suffit de télécharger l’application “Sur la piste des trésors d’Alsace”. Les informations à retrouver sur la page Facebook de l’office de tourisme de Masevaux.