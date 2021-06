ALSACE : Le boucher charcutier traiteur Michel Herrscher situé à Colmar recherche un employé saisonnier pour assurer le service au rayon boucherie charcuterie du Grand Frais à Morschwiller. Pour toutes demandes ou candidatures, vous pouvez directement envoyer un message privé sur la page Facebook Boucher Charcutier Herrscher Michel.

MULHOUSE : La ville propose aux plus jeunes de participer à l’évènement Fit Days Mgen qui a lieu dès aujourd’hui 9h et jusqu’à demain soir sur l’Esplanade des Coteaux. Le Fit Days MGen c’est un triathlon adapté à l’âge des participants. La participation est totalement gratuite et le matériel nécessaire est prêté aux enfants hormis les baskets de course et le maillot de bain. Plusieurs animations sont prévues tout au long de ces deux jours. Les infos complètes sur le site fitdays.fr.

ALSACE : Aujourd'hui c'est la journée mondiale des donneurs de sang, une journée de mobilisation plus qu'essentielle puisqu’actuellement les réserves de sang sont au plus bas. Point de collecte aujourd’hui à la salle des fêtes de Katzenthal de 15h30 à 19h30 et à Richwiller au Carré d’As de 16h à 19h30. Toutes les infos à retrouver sur le site de l’établissement français du sang.