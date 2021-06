ALSACE : Ce samedi de 9h à 13h, le Leclerc Wintzenheim Logelbach lance son 1er salon de l’alternance. Vous pourrez échanger avec les professionnels dans les différents secteurs proposés (métiers de bouche, commerce ou administratif) mais aussi rencontrer les alternants actuels et déposer directement vos candidatures complètes (CV+Lettre de motivation). Pour y participer, il suffit de s’inscrire à l’accueil du Leclerc Wintzenheim Logelbach ou sur leur page Facebook.

MULHOUSE : La cave à vins, Les Domaines Qui Montent reprend ses soirées “On va déguster”. Le thème de cette dégustation : Comme un air de Provence. Dès 19h, vous pourrez goûter 9 vins à l’aveugle, venu tout droit de Provence. La soirée dure 2h, vous pouvez y accéder sur réservation et pour y participer ca coute 35€ par personne. Les infos complètes sur le site ldqm-mulhouse.fr

MULHOUSE : Ce soir 20h et jusqu’à samedi, vous pouvez découvrir ou redécouvrir le spectacle de Jérémy Lorca “Viens on se marre”. Dans ce spectacle, Jeremy qui est chroniqueur sur Europe 1 et Canal Plus parle sans tabou de sa vie, du monde qui nous entoure et de ses questions existentielles qu’il se pose comme “Comment réagir quand on se fait larguer en pleine mer après 3 ans de relation ?”. Vous pouvez gagner vos places pour le spectacle de Jérémy Lorca à l'entrepôt de Mulhouse juste ICI.