ALTKIRCH : Le centre de vaccination d'Altkirch est à la recherche de bénévoles pour des missions d’accueil et de logistique, ouvert à tous mais également des volontaires médicaux, médecins, pharmaciens, infirmiers pour prescrire et/ou injecter les vaccins. Vous retrouvez les informations sur le Facebook de la ville d’Altkirch et les inscriptions sur le mail suivant : vaccination@altkirch-alsace.fr

ALSACE : Le Zoo de Mulhouse rouvre ce mercredi le 19 Mai. Pour y accéder, il faut réserver son billet d’entrée sur le site zoo-mulhouse.com avec réservation d’un créneau de visite. La billetterie ouvre aujourd’hui. Le Parc du Petit Prince a également annoncé rouvrir ses portes le 3 Juillet. Les conditions sanitaires pour accéder au parc sont encore à l’étude. Et puis, cette année, la foire Kermesse de Mulhouse aura bien lieu du samedi 24 Juillet au dimanche 15 Août au Parc Expo de Mulhouse.

SAINT LOUIS : C’est aujourd’hui que démarre le Forum trinational de l’emploi et de la formation, un forum adressé à ceux qui recherchent du boulot ou qui souhaite se reconvertir professionnellement. A l'occasion de ce forum, vous pouvez rencontrer plusieurs dizaines d'entreprises du secteur des 3 frontières et proposer votre CV. A cause du contexte sanitaire, cette édition se déroule en ligne sur le site trinatemploi.fr.