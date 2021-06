MULHOUSE : Demain et dimanche, les geeks, les fans de jeux vidéo et de Cosplay ont rendez-vous au Parc Expo de Mulhouse pour la convention Geek Unchained. Au programme, stand d’exposition, des conférences, des interviews de stars d’E Sport, des tournois d’E Sport organisés également et un concours de Cosplay avec l’élection du plus beau costume de personnage de science fiction ou jeux vidéo. Vous retrouvez toutes les informations et la billetterie sur le site convention.geekunchained.fr

COLMAR : La ville vous invite à partir à l’aventure en famille ou entre amis au travers de la "Mission Bartholdi". Le but c’est de relever 7 défis dans la ville, défis qui vous permettront de mieux connaître Auguste Bartholdi, le sculpteur Colmarien. Si vous souhaitez participer, il vous suffit juste de télécharger l’application "Colmar Aventure". Vous pouvez retrouver plus d'informations sur la page Facebook de la Ville de Colmar.

HIRTZBACH : L’association Loisirs et Créations lance son tout premier Kid Puces. Un marché aux puces spécialisée dans les articles pour enfants : jouets, vêtements ,livres , mobilier… Le Kid Puce à lieu dimanche de 7h à 16h à l’école maternelle de Hirtzbach. Les informations complètes sont sur la page Facebook Hirtzbach Loisirs Créations.