GUEBWILLER : Le château de Neuenbourg lance aujourd’hui son évènement "Clued’au Château", un jeu sur le principe du Cluedo. Jusqu’au 31 Août, vous pourrez participer gratuitement à ce jeu en famille, les enfants sont acceptés à partir de 10 ans. Le but du jeu, comme au Cluedo, c’est de retrouver le meurtrier de Crésus le chancelier et de savoir où et comment il a agi. Les informations pour participer sont à retrouver sur la page Facebook du château de la Neuenbourg.

MULHOUSE : C’est aujourd’hui que commencent toutes les animations d’été de la ville. Premier évènement : les jeudis du Parc Salvator. Tous les jeudis, dès 19h, des animations sont proposées dans le Parc Salvator. Aujourd’hui, un mini concert de tango, ou encore la projection du film : En Liberté. L’histoire d’Yvonne qui découvre que son mari, capitaine de police, mort en service n’est pas celui qu’elle croyait. La programmation à retrouver sur le site mulhouse.fr.

COLMAR : Ce soir, c'est la reprise des AfterWork à Mulhouse et Colmar. Pour trinquer à cette reprise, rendez vous au Gambrinus Place des Martyrs à Colmar dès 19h. Buffet offert et ambiance musicale prévue. Les infos à retrouver sur la page Facebook AfterWork Mulhouse & Colmar.

COLMAR : Ce soir c’est le retour de la scène ouverte alsacienne le Brivan pour une Summer session, un best of des meilleurs artistes de la saison. Ouverture des portes à 19h et démarrage du show à 20h30. Vous gagnez encore vos places sur FLOR FM, inscriptions juste ICI.