THANN : Le conseil Municipal des jeunes de Thann organise un concours des jeunes talents jusqu’au 15 Juin. Le concours est ouvert aux jeunes Thannois âgées de 10 à 22 ans mais également à ceux qui fréquentent un établissement scolaire à Thann. Les participants, seuls ou en groupe, doivent réaliser une vidéo de 30 secondes à 5 minutes en mettant en avant leur talent. Toutes les informations pour s'inscrire sur le site ville-thann.fr

ALSACE : L'Association Générale des Familles du 68, lance un appel aux dons pour les personnes précaires et sans domicile fixe. L'Association a besoin notamment de produits d'épicerie sèche, de produits d'hygiènes et de vêtements hommes, femmes et enfants. Les dons sont à déposer au siège de l'association située au 36, rue Brustlein à Mulhouse. Vous retrouvez toutes les informations sur la page Facebook AGF 68.

ALSACE : La piscine Nautilia à Guebwiller continue de vous proposer des cours de sport en visioconférence. Aujourd’hui à 10h : cours de pilates pour un réveil en douceur. À 18h30, la piscine Nautilia vous propose de participer à un cours de cuisse abdos fessiers. Vous retrouvez tous les renseignements sur la page Facebook de Nautilia.