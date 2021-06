COLMAR : La comédie de Colmar a dévoilé son programme d'activités pour l'été. Plusieurs ateliers de pratique artistique proposés aux enfants et ados qui auront lieu du 12 Juillet au 27 Août. Au programme, atelier théâtre et son avec notamment la création d’une bande-son, atelier théâtre sur le thème des fables de la fontaine et atelier cirque avec de la pratique acrobatique.Vous retrouvez toutes les informations complètes sur le site comédie-colmar.com. Les coordonnées de contact pour toutes questions : Miléna Bas 03 89 20 45 71 m.bas@comedie-colmar.com

MULHOUSE : L’association Far Escape située à Mulhouse vous propose de participer à leur nouvel escape game spécialement pensé pour les entreprises, les associations, les écoles ou encore les clubs de sport. Cet escape game s’appelle "Bunker Palace". Le principe est simple : il y a un milliardaire qui a sélectionné une vingtaine de personnes pour entrer dans son abri anti-atomique: le BUNKER 451. Seulement il reste seulement 10 places, qui allez-vous sauver ?. Les informations complètes et la réservation sur le site https://lafabriqueareves.wixsite.com/escapegame

LAPOUTROIE : Toute la semaine, l’école de musique EMVK située au 15, route de l’Europe, ouvre ses portes. Vous pourrez vous renseigner sur les différents cours proposés et rencontrer directement les professeurs. A cause des conditions sanitaires, l’accès se fait sur rendez-vous. Pour vous inscrire, rendez vous sur le site emvk.fr