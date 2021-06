ALSACE : Aujourd’hui, c’est la réouverture de l’Ecomusée. Vous pourrez désormais y accéder du mardi au dimanche de 10h à 18h. Demain, à l’occasion de la journée mondiale des amoureux de l’Alsace, l’écomusée accueillera le salon Made In Elsass jusqu’à dimanche. Au programme, marché artisanal, danse traditionnelle et découverte du terroir. Toute la programmation et les informations à retrouver sur le site de l’écomusée.

BANTZENHEIM : Le FC Bantzenheim propose aux jeunes nés entre 2009 et 2016 de découvrir le football entre 14h et 17h au stade de Bantzenheim. Les inscriptions se font par message, auprès de Sylvie, présidente des jeunes du FC Bantzenheim : 06 68 35 64 21 et les informations complètes sur la page Facebook Jeunes FC Bantzenheim.

ALSACE : Ce soir à 21h la France rencontre le Portugal dans le cadre du 3ème match de phase de poules de l'Euro 2020. Pour l'occasion, le restaurant "La maison du Fromage" à Munster vous propose de venir supporter les bleus autour d’un bon repas. Vous pourrez choisir entre tarte flambées et demi poulet rôti et le match sera diffusé sur écran géant. Le numéro pour réserver votre table : 03 89 77 45 55