MASEVAUX : Les vitrines de Masevaux lancent dès la fin d'après-midi leurs animations de l’été. De 17h à 21h, rendez-vous dans les rues de Masevaux pour les Vendredis Festifs avec les magasins ouverts en Nocturne jusqu’à 21h, les artisans du secteur ont également été invités pour exposer leurs réalisations dans les rues. Des animations sont également prévues : stand de maquillage, initiation au tennis, au handball, dressage canin. Vous retrouvez le programme détaillé sur la page Facebook de la ville de Masevaux.

MOERNACH : Le Basket club de Moernach organise demain et dimanche son tournoi Sundg’open, un tournoi de basket en 3 contre 3. Si vous jouez au basket et que vous avez envie de participer à la compétition, vous pouvez encore vous inscrire via mail : bcmoernach@gmail.com. Le public est bien évidemment le bienvenu lors de ce week-end. Buvette et restauration prévus sur place. Les informations complètes sur la page Facebook du Basket Club de Moernach.

ALSACE : Les marchés aux puces et brocantes de ce dimanche. 3 rendez vous ce week-end : premièrement, au stade de foot de Dannemarie dimanche de 7h30 à 18h, à Mulhouse également, Rue Edouard Branly, accessible dès 6h du matin et enfin au stade de Hirtzfelden de 7h à 17h.