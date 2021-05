Crédit: WHATS UP 68

RAEDERSHEIM : La ferme Haenni vient de mettre en place un distributeur automatique de produits fermiers sur le parking de son magasin. Désormais, 7 jours sur 7 et 24h sur 24 vous pourrez acheter dans ce distributeur des œufs frais, des fruits et légumes, de la charcuterie, du fromage. Rendez vous sur la page Facebook de la ferme Haenni pour plus d’informations.

ALSACE : Après plusieurs événements en ligne, la bibliothèque de Colmar vous invite à participer en présentiel à une conférence sur la révolution de Novembre 1918, présentée par l’historien Jean-Claude Richez. La conférence a lieu ce soir à 18H30 au Pôle Média Culture de Colmar. L'entrée se fait sur réservation via le site bibliothèque.colmar.fr.

GUEBWILLER : La ville vous propose de participer à son rallye découverte. Partez explorer le parc de la Neuenbourg en plein centre de Guebwiller pour y découvrir ses secrets et son histoire. Pour y participer, il suffit de vous rendre à l’accueil du château de la Neuenbourg pour récupérer votre livret jeu ou le télécharger directement sur le site tourisme-guebwiller.fr