JUNGHOLTZ: Le samedi 12 et le dimanche 13 Juin, l’association les Natur’elles organise une bourse pour enfants. Au programme : vente de vêtements pour enfants et de jouets. La bourse aura lieu sur le parking de la salle des fêtes du village. Si vous souhaitez y participer et y vendre vos propres articles, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et jusqu’au 5 Juin sur le site helloasso.com.

MULHOUSE : Les volleyeuses de l’ASPTT Mulhouse seront présentes demain à la cité de l’automobile entre 11h30 et 14h. Au programme de cette rencontre : séance de dédicace, découverte des joueuses au volant des voitures du musée et visite du musée pour ceux qui le souhaitent à la fin de la séance. Les informations et réservations sur le site de la cité de l’automobile.

COLMAR : Aujourd’hui a lieu une vente aux enchères des vélos trouvés dans la ville de Colmar et non réclamés par les propriétaires. La vente aux enchères commence à 14h aux ateliers municipaux situé 1, Avenue de la foire au vin à Colmar. Les portes ouvrent à partir de 13h pour faire du repérage et surtout pour s'inscrire à cette vente.