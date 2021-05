Crédit: WHATS UP 68

SOULTZ : La Nef des jouets accueille une nouvelle exposition de robots, jeux de sociétés et jouets sur le thème de l’espace. On y retrouve des objets de collection sur Goldorak, Star Wars ou encore Flash Gordon. Aujourd'hui, l'exposition est ouverte au public de 14h à 18h, l’entrée est payante. Vous retrouvez les informations complètes et les prix sur le site de la ville de Soultz.

MULHOUSE : L’Agence de participation citoyenne Mulhouse C’est vous, propose aux jeunes de 16 à 30 ans de participer au prochain rendez vous citoyen lundi à 17h. Au programme, découverte de services civiques, volontariat européen ou mission auprès du milieu associatif local. La réunion se passe en visio conférence sur Zoom, toutes les infos sur la page Facebook mulhouse.fr.

ALSACE : Dimanche, Dream Brunch, situé 4 rue de l’Est à Colmar, propose un brunch spécial fête des mères. Un brunch avec des fruits, des pancakes, des viennoiseries, du fromage, de la charcuterie et une flowerbox, une petite boîte de fleurs offerte. Le brunch est à 50€ pour deux. Réservation obligatoire sur le site dreambrunchcolmar.com. ou par téléphone : 06 89 07 65 25.