MULHOUSE : le festival Mulhousien “Scènes de Rues” lance un appel à candidature pour des jobs d’été. Le Festival aura lieu du 15 au 18 Juillet et pour renforcer leur staff, il est à la recherche de personnel d’accueil. Les missions sont entre autres : distribuer le programme du festival, informer le public sur les différents lieux de spectacles ou encore veiller au respect des consignes sanitaires. Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 2 juillet à l’adresse mail suivante : scenesderue@mulhouse.fr et toutes les infos sur la page Facebook Mulhouse.fr

WITTENHEIM : Connaissez vous le Football Gaélique ? C’est une sorte de handball sur gazon venu d’Irlande. Il y a un club à Wittenheim, le Sud Alsace Football Gaélique et il vous invite aujourd’hui à 18h30 à une découverte et une initiation gratuite à ce sport. Renseignements sur la page Facebook du Sud Alsace Football Gaélique.

WATTWILLER : La fête de l’eau 2021 a démarré à Wattwiller. Vous pouvez vous y rendre jusqu’à ce dimanche, le 4 Juillet. Au programme, des sculptures, des photos, des vidéos artistiques, des peintures mais aussi différentes animations sur le thème de l’eau. Vous retrouvez la programmation sur le site few-art.org.