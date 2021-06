LAUTENBACH-ZELL : Ce mardi a lieu le premier marché de montagne de l’été à la Place de la mairie. Vous retrouverez donc pleins de producteurs et d’artisans locaux sur place. Possibilités d'acheter des fruits, légumes, fromages, charcuteries, confitures ou encore du miel. Le marché aura lieu tous les mardis jusqu’au 31 août de 18h à 21h.

ALSACE : Actuellement, l’Etablissement Français du Sang multiplie les appels aux dons et ouvre des points de collectes éphémères. Aujourd’hui, 2 adresses pour donner votre sang : Le Hangar à Kingersheim de 15h30 à 19h30 et à la MJC de Steinbrunn-Le-Haut de 16h30 à 19h30. Les informations complètes sont à retrouver sur le site de l’Etablissement Français du Sang.

WITTELSHEIM : La ville organise le 14 Juillet à 10h sa 6ème édition de la Course du terril, une course de 11,7 km située sur l’ancien terril minier Amélie 1. Pour participer à cette course, vous pouvez vous inscrire sur le site sporkrono.fr, l’inscription est à 10€.