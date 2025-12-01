L'actrice américaine Whoopi Goldberg va bien apparaître dans Un Posto Al Sole (« Une place au soleil » en français), célèbre feuilleton italien qui existe en 1996 et jamais interrompu depuis. La star de Sister Act y tiendra un rôle récurrent le temps de « quelques épisodes » qui seront diffusés en 2026. Une année qui marque le 30e anniversaire du programme, dont la trame suit les vies entremêlées des habitants du Palazzo Palladini, un immeuble situé dans le quartier de Posillipo à Naples.

Une idée « folle », a concédé l’actrice en annonçant, sur Instagram, la nouvelle. Mais elle avait envie de le faire alors elle l’a fait.