Discret depuis l'incident de la gifle qu'il a assénnée à Chirs Rock aux Oscars 2022, Will Smith annonce son retour dan sles bacs du 68. 20 ans après son dernier album Lost and Found, sorti en 2005, Will Smith a annoncé la sortie de Based on a True Story, prévu le 28 mars prochain. Cet album de 14 titres comprend plusieurs singles dévoilés ces derniers mois comme First Love ou encore You Can Make It.

Will Smith qui pourra défendre ce nouvel album devant son public français lors de son concert au Positv Festival, à Orange, le 31 juillet 2025.