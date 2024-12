Will Smith

Après son retour sur grand écran cette année avec Bad Boys: Ride or Die, Will Smith prépare également son grand come-back musical. Actuellement en plein travail sur un nouvel album, l’acteur et chanteur annonce une nouvelle qui ravira ses fans français :

Will Smith donnera son tout premier concert en France le 31 juillet 2025, à l’occasion du Positiv Festival. Le show se tiendra dans le cadre exceptionnel du théâtre antique d’Orange. Une soirée déjà très attendue, marquant un événement inédit dans sa carrière musicale.