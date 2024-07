Après être revenu sur le devant de la scène grâce au succès de "Bad Boys 4", Will Smith retourne à ses premiers amours : la chanson. Il a sorti un morceau de rap, son premier en 7 ans, intitulé "You Can Make It". Dans ce titre, Will Smith évoque l'incident de la gifle à Chris Rock lors des Oscars en 2022. Il explique que, dans les moments difficiles, la musique a toujours été un refuge qui lui a permis d'aller mieux et de grandir.

Will Smith a interprété ce morceau hier lors de la cérémonie des BET Awards, marquant sa première apparition sur scène depuis son altercation avec Chris Rock.