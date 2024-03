L'ex-membre des One Direction vient d'annoncer officiellement la sortie de son prochain album, une nouvelle très attendue par ses fans. Cette annonce a été révélée lors de sa participation à l'émission de télévision américaine très populaire "The Tonight Show" avec Jimmy Fallon. Intitulé "Room Under The Stairs", son nouvel album sera disponible à partir du 17 mai. De plus, son premier single officiel intitulé 'What I Am' sera lancé ce vendredi.