La prochaine édition de la Star Academy est bientôt de retour. Forcément on en sait chaque jour un peu plus. Cette fois, on découvre qu’il y aura “des grandes soeurs”. Leur rôle sera d’être proches des élèves, de leur transmettre leur savoir. Ces 2 artistes sont Eva et Adèle Castillon. Elles viendront "plusieurs fois au château pour des moments informels et des moments de travail". Une opportunité de rêve pour les jeunes femmes, un accompagnement de qualité pour les élèves. Le producteur Mathieu Vergne se dit très fier de cette innovation

La saison 14 débutera le samedi 10 octobre sur TF1 à 21h10. Ce soir-là, les élèves de la promotion seront dévoilés aux téléspectateurs et chanteront sur le plateau.