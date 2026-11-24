2ème Clapping des Entrepreneuses Metz
Grande nouvelle ! Le mardi 8 décembre 2026, BGE Alsace-Lorraine vous donne rendez-vous à Metz pour sa 2ème édition de son événement consacré aux dirigeantes d'entreprise et celles désireuses de le devenir. AU PROGRAMME : UN ÉVÉNEMENT EN DEUX TEMPS Dès l'après-midi, des ateliers participatifs seront proposés pour booster vos compétences et révéler votre potentiel entrepreneurial. 14h30 & 15h45 - Atelier 1 : « Devenir entrepreneuse : comment concilier sa vie personnelle et professionnelle » - animé par le BGE Alsace-Lorraine 14h30 - Atelier 2 : « Oser prendre sa place d'entrepreneuse, du pitch au leadership » - animé par BGE Alsace-Lorraine 15h45 - Atelier 3 : « Les femmes, l'argent et l'entrepreneuriat » - animé par Hélène Devoet - Monnay is cool La soirée s'annonce tout aussi dynamique et pleine de rencontres ! Après un cocktail dînatoire, vous aurez l’occasion de réseauter mais aussi d’échanger avec 15 femmes entrepreneures aux parcours et activités variés qui ont su mener leur projet vers la réussite. Et ce n’est pas tout ! Des partenaires et experts de la création et développement d’entreprise seront présents pour vous écouter et vous proposer des solutions concrètes pour votre projet. N’attendez plus et rejoignez-nous le 11 décembre pour célébrer l'audace et l'innovation au service de la réussite au féminin. __________________________________________________________________________________ INFORMATIONS & INSCRIPTION Date : Mardi 8 décembre 2026 Horaires : 14:30 & 15:45 pour les ateliers | Soirée : à partir de 17 :45 Lieu : MIEEU, 1 Rue Marconi, 57070 Metz Tarif : entrée libre | Uniquement sur inscription
Lieu
57070 Metz
Date
du 8 décembre 2026 à 14h30
au 8 décembre 2026 à 21h30