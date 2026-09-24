39ème soirée Paella
39ème soirée Paëlla organisée par l'amicale des Sapeurs Pompiers de Balgau L’amicale des sapeurs-pompiers de Balgau vous invite à une soirée conviviale autour d’une délicieuse paella, accompagnée d’une ambiance musicale assurée par l’orchestre Chorus 🎺 Que ce soit entre amis, en famille ou entre collègues pompiers, venez partager cette soirée gourmande et festive avec eux ! Au menu : Sangria, Paella ou Assiette anglaise, Dessert et café Possibilité de réservation de plat à emporter
Lieu
68740 RUSTENHART
Date
du 21 novembre 2026 à 19h30
au 22 novembre 2026 à 3h00