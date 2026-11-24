4ème Clapping des Entrepreneuses Strasbourg
Grande nouvelle ! Le jeudi 10 décembre 2026, BGE Alsace-Lorraine vous donne rendez-vous à Strasbourg pour sa 4ème édition de son événement consacré aux dirigeantes d'entreprise et celles désireuses de le devenir. AU PROGRAMME : UN ÉVÉNEMENT EN DEUX TEMPS Cette année, l’entrepreneuriat au féminin, le développement des compétences et l’impact positif des projets seront au cœur de cet événement et rythmeront les échanges et les ateliers. Dès l’après-midi, des ateliers participatifs seront proposés pour développer vos compétences, concrétiser vos idées et révéler votre potentiel entrepreneurial. 14 h 30 – Au choix, trois ateliers : « Comment choisir son statut juridique ? Focus sur la micro-entreprise » : découvrez les différents statuts juridiques et leurs spécificités pour choisir celui qui correspond le mieux à votre projet. « Prenez votre pitch en main ! » : apprenez à structurer votre discours, à valoriser votre projet et à convaincre vos interlocuteurs. « Devenir actrice de sa vie : entreprendre avec impact » : identifiez vos motivations et vos valeurs pour construire un projet entrepreneurial qui vous ressemble et créer un impact positif. La soirée s’annonce tout aussi dynamique et pleine de rencontres ! Après un cocktail dînatoire, vous aurez l’occasion de réseauter, mais aussi d’échanger avec 15 femmes entrepreneures aux parcours et activités variés qui ont su mener leur projet vers la réussite. Et ce n’est pas tout ! Des partenaires et experts de la création et du développement d’entreprise seront présents pour vous écouter et vous proposer des solutions concrètes pour votre projet. N’attendez plus et rejoignez nous le 11 décembre pour célébrer l’audace et l’innovation au service de la réussite au féminin. __________________________________________________________________________________ INFORMATIONS & INSCRIPTION Date : Jeudi 10 décembre 2026 Horaires : 14:30 à 16:30 pour les ateliers | Soirée : à partir de 17 :45 Lieu : Kaleidoscope, 5 Rue de la Coopérative, 67000 Strasbourg Tarif : Ateliers 10€ uniquement sur inscription & Soirée entrée libre uniquement sur inscription
Lieu
67000 Strasbourg
Date
du 10 décembre 2026 à 14h30
au 10 décembre 2026 à 21h30