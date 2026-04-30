C’est une révélation du rappeur lui-même : il ne parle plus à son fils depuis plusieurs années et la cause est tristement classique : c’est à cause de l'argent ! 50 cent indique verser à son fils de 29 ans 10 800 $ par mois, mais ce dernier estime que ce n'est pas suffisant…Pour le rappeur, son fils devrait avoir honte de réclamer une pension... Il pense qu'en tant que fils de 50 Cent, il n'a pas besoin de travailler.

Pourtant le rappeur a tout tenté. Il lui a même proposé de créer une entreprise capable de générer jusqu'à un million par mois, mais il a refusé.

“Il a une mentalité d'assisté, comme si l’argent lui revenait de droit.Peu importe votre richesse : vos enfants ne doivent jamais croire que votre argent leur appartient." déclare 50 Cent !