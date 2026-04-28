7 Fete de la bielle à Petit-Landau
Bonjour à toute l’équipe Petit message pour vous faire part de notre événements le 21 juin Rassemblement de véhicules anciens de plus de trente ans tout modèle confondu Entrée gratuite pour tous Restauration sur place Buvettes Animations Live musique 🎵 Cette année pour les 80 ans du vélo Solex nous faisons gagner un très beau modèle 2200 pour 5 euros le billet Billetterie en ligne ou version classique le jour J Également bourses de pièces et plein d’autres surprises. Alors n’oubliez pas la Fete de la bielle 2026 à Petit-Landau 82 rue Seger De 10 à 17h
Lieu
68490 Petit-Landau
Date
du 21 juin 2026 à 10h00
au 21 juin 2026 à 17h00
Organisateur