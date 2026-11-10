Adèle Castillon annonce une tournée des Zéniths !
Alors que sa première tournée n'a même pas encore commencé, la chanteuse Adèle Castillon surprend tout le monde et annonce déjà une nouvelle série de concerts. Cette fois, dans les grandes salles de France !
Adèle Castillon
Crédit : 8823frc
Alors que sa première tournée n'a même pas encore commencé, La chanteuse Adèle Castillon a décidé de voir les choses en grand et surprend tout le monde. Elle annonce déjà une nouvelle série de concerts dans les grandes salles de France. En clair : une tournée des Zéniths pour 2028 !
Et bonne nouvelle pour le public alsacien : Strasbourg fait partie des étapes annoncées ! Les fans de la région pourront la retrouver le 08 avril 2028. La billetterie est déjà ouverte. Cette annonce intervient donc avant même le début de sa première tournée, prévue à partir de janvier 2027. Un calendrier qui montre que la jeune artiste prend de l'ampleur.