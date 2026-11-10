Alors que sa première tournée n'a même pas encore commencé, La chanteuse Adèle Castillon a décidé de voir les choses en grand et surprend tout le monde. Elle annonce déjà une nouvelle série de concerts dans les grandes salles de France. En clair : une tournée des Zéniths pour 2028 !

Et bonne nouvelle pour le public alsacien : Strasbourg fait partie des étapes annoncées ! Les fans de la région pourront la retrouver le 08 avril 2028. La billetterie est déjà ouverte. Cette annonce intervient donc avant même le début de sa première tournée, prévue à partir de janvier 2027. Un calendrier qui montre que la jeune artiste prend de l'ampleur.