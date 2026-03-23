Le couple d’acteurs est parvenu à faire condamner le magazine Paris Match au tribunal pour atteinte à la vie privée et à l’image. Condamnation après la Une sur une fausse grossesse. Adèle Exarchopoulos et François Civil ont dénoncé des photos volées et une information erronée, rappelant leur volonté de préserver leur intimité face aux médias. Paris Match a été condamné à verser 23 000 euros de dommages et intérêts.