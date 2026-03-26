Amber Jadah c’est le nom de scène de la dernière gagnante de la Star Ac, Ambre ! Alors qu'elle est en pleine tournée avec la star académie ( tournée qui passera le 30 avril prochain au Zénith de Strasbourg), Ambre travaille sur son album. Et on commence à en savoir un peu plus ! La jeune chanteuse est en studio depuis plusieurs semaines et c’est bien tout un album qu’elle prépare … Pour le contenu, elle préfère garder le secret pour l’instant mais ce sera un album authentique, qui lui correspond.

Mais surtout pour le faire cet album, elle a su s’entourer. Elle annonce travailler en collaboration avec le DJ Producteur et compositeur Quentin Mosimann ( lui gagnant de la Star Ac 2008). Quentin Mosimann qui a déjà travaillé avec succès avec Louane, Barbara Pravi ou encore Grand Corps Malade