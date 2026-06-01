Ambre a levé le voile sur Instagram : le premier single de la gagnante de la Star Academy s'intitule "J'me demande" et sortira le 5 juin. Un groupe de chanceux a découvert ce titre lors d'un événement organisé par Sony Music France. Et visiblement, personne n'en est ressorti indifférent. Sur les réseaux, les retours tombent les uns après les autres et ils sont tous positifs. Les fans qui ont l'entendre en avant première parle d'un refrain efficace qui reste dans la tête longtemps. NOus serons fixés ce vendredi.

Le lendemain, Ambre devrait interpréter son titre en direct sur TF1 lors du concert de la Star Academy au Zénith de Toulon.. Concert qui sera retransmis en direct à la télé.