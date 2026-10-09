Après sa victoire à la Star Academy, Ambre annonce la sortie de son tout premier album, « Victoria ».

La chanteuse de 19 ans vient d’annoncer que cet album sortira le 4 décembre 2026. Un titre très personnel puisque « Victoria » est son deuxième prénom, qu’elle a même tatoué sur son bras. L’album comprendra notamment « J’me demande » et son nouveau single « J’laisse parler », deux morceaux qu’Ambre a coécrits et composés.

Ambre qui sera sur scène le 27 février prochain à L’Eden de Sausheim