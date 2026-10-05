Elle avait déjà annoncé plusieurs dates, elle en rajoute une … Les billets pour les concerts à Paris d’Angèle des 8, 9, 10 et 12 mars 2027 se sont vendus très rapidement. Résultat : Angèle annonce une nouvelle date, le samedi 13 mars 2027, à l’Accor Arena. La mise en vente est prévue le 5 octobre à 10 heures.

Cette tournée débutera le 3 mars à Reims, quatre ans après la fin du Nonante-Cinq Tour. Elle accompagnera la sortie de son nouvel album, « INSTINCT », attendu le 16 octobre.