La chanteuse belge ne cache pas son admiration pour Stromae. Elle explique très bien s'entendre avec lui et rêver depuis longtemps d'un duo. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les deux artistes ont déjà essayé de travailler ensemble. Angèle l'a confirmé lors d'une interview : ils ont tenté le coup, mais n'ont pas trouvé la bonne chanson. Elle rappelle que pour réussir une collaboration, il ne suffit pas d'en avoir envie. Il faut aussi trouver le bon morceau, le bon moment et les bonnes conditions.

Mais rien n'est perdu ! Angèle assure que ce duo reste un rêve et qu’elle espère le voir aboutir un jour