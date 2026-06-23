Après avoir dévoilé deux singles aux sonorités électro, Angèle a officialisé son retour . Elle annonce son nouvel album Instinct. Il s’agira de son premier projet depuis Nonante-Cinq, sorti en 2021.

Avec cet album, la chanteuse belge semble confirmer son évolution artistique vers des sonorités plus électroniques et techno. Si la date de sortie exacte d’Instinct n’a pas encore été révélée, ce nouvel album est annoncé encore pour cette année 2026. Déjà très attendu, cet album Instinct pourrait marquer une nouvelle étape dans la carrière d’Angèle.