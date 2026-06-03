Alors qu’elle se montre généralement discrète sur sa vie privée, Angèle vient de révéler qu’elle vivait depuis peu une relation amoureuse avec une personne « non francophone ». Jamais elle ne dévoile l’identité ni le sexe de son ou sa chéri(e) mais elle évoque une histoire d’amour née en dépit de la barrière linguistique. Elle cite en exemple des disputes au cours desquelles il lui est difficile de s’exprimer dans une autre langue que celle à laquelle elle est « émotionnellement attachée ».

Mais Angèle confie aussi que ces difficultés peuvent se transformer peu à peu en complicité et qu’ils finissent par se créer leur propre langage.