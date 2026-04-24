Angelina Jolie a acheté 60 000 hectares de terre au Cambodge. Des terres initialement utilisées pour la chasse mais cette pratique faisait des ravages sur la faune et la flore ce qui a poussé Angelina Jolie à agir. Aujourd’hui cette zone s’est transformée en une réserve de protection de la vie sauvage. Preuve qu’avec des moyens et une volonté forte, il est possible de transformer un territoire menacé en un sanctuaire pour la nature.